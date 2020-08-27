Domatesleri ayaklarıyla ezerek dans etti! İnfial yaratan görüntüler hakkında flaş gelişme

Balıkesir'de, bir kişinin domatesleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntülerin yer aldığı firma hakkında inceleme başlatıldı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu işletmede çalışma yaptı. İşletme kaydı olmadığı belirlenen firma sahibine 13 bin 900 lira ceza kesildi.

Giriş Tarihi: 27.08.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 09:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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