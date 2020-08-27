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Haberler Galeri Domatesleri ayaklarıyla ezerek dans etti! İnfial yaratan görüntüler hakkında flaş gelişme

Domatesleri ayaklarıyla ezerek dans etti! İnfial yaratan görüntüler hakkında flaş gelişme

Balıkesir'de, bir kişinin domatesleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntülerin yer aldığı firma hakkında inceleme başlatıldı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu işletmede çalışma yaptı. İşletme kaydı olmadığı belirlenen firma sahibine 13 bin 900 lira ceza kesildi.

Giriş Tarihi: 27.08.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 09:12
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Domatesleri ayaklarıyla ezerek dans etti! İnfial yaratan görüntüler hakkında flaş gelişme

Balıkesir'de, bir kişinin domatesleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntülerin yer aldığı firmaya 13 bin 900 lira ceza uygulandı.

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Domatesleri ayaklarıyla ezerek dans etti! İnfial yaratan görüntüler hakkında flaş gelişme

Alınan bilgiye göre, merkez Altıeylül ilçesi Köseler Mahallesi'nde salça üretilen F.F'ye ait firmada çalışan bir kişinin dans ederek domatesleri ayaklarıyla ezdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

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Domatesleri ayaklarıyla ezerek dans etti! İnfial yaratan görüntüler hakkında flaş gelişme

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu işletmede çalışma yaptı.

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Domatesleri ayaklarıyla ezerek dans etti! İnfial yaratan görüntüler hakkında flaş gelişme

İşletme kaydı olmadığı belirlenen firma sahibine 13 bin 900 lira ceza kesildi.

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Domatesleri ayaklarıyla ezerek dans etti! İnfial yaratan görüntüler hakkında flaş gelişme

Öte yandan, iş yerindeki yaklaşık 8 ton ürün de imha edildi.