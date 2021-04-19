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Müge Anlı'da sahte gelin şoku! Anneannesi tarafından dolandırıldı! Binlerce lira kaptırdı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen dolandırıcılık olayı herkesi şoke etti. Sahte gelin tarafından iki kez dolandırılan 25 yaşındaki Halil Kurt, binlerce lirasını kaptırdı. Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Halil'in anlattıkları herkesi şoke etti. İşte 19 Nisan Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...
Giriş Tarihi: 19.04.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 14:15
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