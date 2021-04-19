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Müge Anlı'da sahte gelin şoku! Anneannesi tarafından dolandırıldı! Binlerce lira kaptırdı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen dolandırıcılık olayı herkesi şoke etti. Sahte gelin tarafından iki kez dolandırılan 25 yaşındaki Halil Kurt, binlerce lirasını kaptırdı. Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Halil'in anlattıkları herkesi şoke etti. İşte 19 Nisan Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

Giriş Tarihi: 19.04.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 14:15
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Müge Anlı'da sahte gelin şoku! Anneannesi tarafından dolandırıldı! Binlerce lira kaptırdı

Atv'nin sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine bir dolandırıcılık olayı gündeme geldi. Sahte gelin tarafından 2 kez dolandırılan 25 yaşındaki Halil Kurt, annesiyle birlikte canlı yayına gelerek yardım istedi.

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Müge Anlı'da sahte gelin şoku! Anneannesi tarafından dolandırıldı! Binlerce lira kaptırdı

Afyonkarahisar'da yaşayan Halil Kurt, 25 yaşında olduğunu ve bunun ikinci dolandırılma vakası olduğunu dile getirdi.

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Müge Anlı'da sahte gelin şoku! Anneannesi tarafından dolandırıldı! Binlerce lira kaptırdı

Önceden bir sevdiği kız olduğunu ama ailesi istemediği için evlenmediğini söyleyen Kurt, kendi yöresinde herkesin genç yaşta evlendiğini ve bu yüzden de ailesinin bulduğu kızla evlenmeye karar verdiğini söyledi.

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Müge Anlı'da sahte gelin şoku! Anneannesi tarafından dolandırıldı! Binlerce lira kaptırdı

Anneannesinin önerisiyle evlenmek için Gaziantep'e giden genç adam, aracı olan kişiler tarafından kandırıldığını ve binlerce lirasını kaptırdığını söyledi.

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Müge Anlı'da sahte gelin şoku! Anneannesi tarafından dolandırıldı! Binlerce lira kaptırdı

Halil Kurt'un annesi Emine Kurt, üvey annesinin de bu dolandırılma işinde olduğunu iddia edip, Antep'e kız bakmaya gittiklerini, dolandırıldıklarını dile getirdi.