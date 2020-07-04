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Müge Anlı’da araştırılan Ecrin bebek cinayetinde babaanneye 25 yıl hapsi istemi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, geçen yıl evinin önünden kaybolan ve Müge Anlı'nın Türkiye'nin gündemine taşıdığı Ecrin bebeğin bulunan kafatası ile kemik parçalarına yapılan DNA testi ile yaşamını yitirdiği kesinleşmişti. Cinayet şüphelisi olarak üvey baba ve üvey babaanne ile 2 kişi tutuklandı. 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili savcılık iddianamesi hazırlandı. Üvey babaanne Hacer Kurnaz'ın küçük çocuğun kaybolduğunu bilmesine rağmen ısrarlı ve kasıtlı bir biçimde kimseye haber vermeyip, kolluk kuvvetlerini de gerçek dışı beyanla yanlış yönlendirdiğine yer verilen iddianamede, Kurnaz hakkında 'ihmali davranışla olası kastla insan öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Giriş Tarihi: 04.07.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 11:12
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Müge Anlı’da araştırılan Ecrin bebek cinayetinde babaanneye 25 yıl hapsi istemi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin gündemine taşınan Ecrin bebek cinayetinde yeni gelişme yaşandı.

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Müge Anlı’da araştırılan Ecrin bebek cinayetinde babaanneye 25 yıl hapsi istemi

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde 7 Mayıs 2019'da evinin önünden kaybolan ve 20 gün sonra da evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan kafatası ve kemik parçalarına yapılan DNA incelemesi ile öldüğü belirlenen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ile ilgili savcılık soruşturması tamamlandı.

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Müge Anlı’da araştırılan Ecrin bebek cinayetinde babaanneye 25 yıl hapsi istemi

22 Haziran'da gözaltına alınan üvey babaanne Hacer Kurnaz 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üvey baba Deniz Kurnaz ile Hasan Solcan ve Mesut Yiğit ise 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı. Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Ö.K. ile H.Ö. ise serbest bırakıldı.

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Müge Anlı’da araştırılan Ecrin bebek cinayetinde babaanneye 25 yıl hapsi istemi

Ecrin Kurnaz'ın ölümü ile ile soruşturma sırasında şüphelilerle ilgili delillerine ulaşılan 'fuhşa teşvik' suçu kapsamındaki dosyalar ayrıldı.

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Müge Anlı’da araştırılan Ecrin bebek cinayetinde babaanneye 25 yıl hapsi istemi

ÜVEY BABAANNE YARGILANACAK

Ecrin Kurnaz'ın ölümü olayı ile ilgili 'ihmali davranışla olası kastla insan öldürme' suçundan tutuklu bulunan üvey babaanne Hacer Kurnaz ile ilgili hazırlanan iddianame, Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Hacer Kurnaz ifadesinde evin önünde bulunan küçük çocuğu son olarak saat 15.00'te gördüğünü, içeri yemek yapmak için mutfağa gittiğinde yarım saat sonra Ecrin'e seslendiğini, ancak cevap alamaması üzerine evin dışında küçük çocuğu bir süre aradığını, telefonu olmaması nedeniyle de kimseye haber veremediğini söyledi.