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Haberler Galeri Müge Anlı’da aranan Sevgi Kıranlı’dan canlı yayınında şoke eden açıklama: “Muammer beni değil, ben onu kaçırdım”

Müge Anlı’da aranan Sevgi Kıranlı’dan canlı yayınında şoke eden açıklama: “Muammer beni değil, ben onu kaçırdım”

Ordu'da yaşayan Davut Kıranlı, 49 yaşındaki eşi Sevgi Kıranlı'nın şoförü Muammer tarafından kaçırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurmuştu. Karısıyla birbirlerini çok sevdiklerini ve hiç ayrı kalmadıklarını söyleyen Davut Kıranlı, eşine büyü yapıldığını ve öyle götürüldüğünü ileri sürmüştü. Canlı yayında yaşananlar ise şoke etti. Dünkü yayına telefonla bağlanan Sevgi Kıranlı, "Biz aşığız. Denizlerin suları kuruyana kadar birbirimizi seveceğiz" demişti. Bugünkü yayında ise herkesi şoke edecek açıklamalarda bulundu. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 11.02.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 14:12
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Müge Anlı’da aranan Sevgi Kıranlı’dan canlı yayınında şoke eden açıklama: “Muammer beni değil, ben onu kaçırdım”

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 ay önce kayıplara karışan 5 çocuk, 4 torun sahibi 49 yaşındaki Sevgi Kıranlı'yı bulmak isteyen eşi Davut Kıranlı, Müge Anlı'nın programına konuk olmuştu. 35 yıllık eşine "Güzelim" diye seslendiğini anlatan gözü yaşlı adam; "İşçi diye tuttuğum Muammer, karıma büyü yaptı, kaçırdı" iddiasında bulunmuştu.

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Müge Anlı’da aranan Sevgi Kıranlı’dan canlı yayınında şoke eden açıklama: “Muammer beni değil, ben onu kaçırdım”

Eşiyle arasında büyük bir aşk olduğunu ve kandırıldığını iddia eden Davut Kıranlı "Sevgi ile aramızdaki aşk çok büyüktü. Farklı koltuklarda bile oturmazdık. Muammer, evime geldi. Kül döktü, aşık etmek için büyü yaptı. Karımı kaçırdı" dedi.

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Müge Anlı’da aranan Sevgi Kıranlı’dan canlı yayınında şoke eden açıklama: “Muammer beni değil, ben onu kaçırdım”

KAYIP AŞIKLAR BULUNDU

Kayıp ikili dünkü yayına telefonla bağlanmış ve "Biz aşığız. Denizlerin suları kuruyana kadar birbirimizi seveceğiz" demişti.

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Müge Anlı’da aranan Sevgi Kıranlı’dan canlı yayınında şoke eden açıklama: “Muammer beni değil, ben onu kaçırdım”

"BANA GÜZELİM DEMEYİ BİR BIRAK"

Davut Kıranlı ısrarla eşinin geri dönmesini istese de Sevgi Kıranlı, "Sen aşkını kaybettin. Ben evden çıkmadan 1 hafta öncesini düşünecektin. Kızın, kendin, damadın beni hırpaladınız. Bir tokat yedim" dedi.

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Müge Anlı’da aranan Sevgi Kıranlı’dan canlı yayınında şoke eden açıklama: “Muammer beni değil, ben onu kaçırdım”

"Sana daha önce seni bırakacağımı söylemiştim" diyen Kıranlı "Bana güzelim demeyi bir bırak" deyip kocasına tepki gösterdi.

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