Müge Anlı’da aranan Sevgi Kıranlı: "Ben onu kaçırdım”

Ordu’da yaşayan Davut Kıranlı, 49 yaşındaki eşi Sevgi Kıranlı’nın şoförü Muammer tarafından kaçırıldığı iddiasıyla Müge Anlı’ya başvurmuştu. Karısıyla birbirlerini çok sevdiklerini ve hiç ayrı kalmadıklarını söyleyen Davut Kıranlı, eşine büyü yapıldığını ve öyle götürüldüğünü ileri sürmüştü. Canlı yayında yaşananlar ise şoke etti. Dünkü yayına telefonla bağlanan Sevgi Kıranlı, “Biz aşığız. Denizlerin suları kuruyana kadar birbirimizi seveceğiz” demişti. Bugünkü yayında ise herkesi şoke edecek açıklamalarda bulundu. Muammer’in kendisini kandırmadığını, sevgilisine çok aşık olduğu için gittiğini söyleyen Kıranlı, “Muammer beni değil, ben onu kaçırdım” dedi.