Evinden çıktı! Dünyanın en güçlü...

"BÖYLE BİR BÖCEK GÖRMEDİM"

Halil Tuncel Dural adlı vatandaş, "Evi havalandırmak için pencereyi açtığımızda içeri girdiğini tahmin ediyorum. Daha önce bizim buralarda böyle bir böcek görmedim. Nesli tükenmekte olan bir hayvan mı diye düşündüm. İnternetten de araştırdım. Gergedan böceğiymiş. Birkaç ot parçası maydanoz attım yedi. Doğal ortamına bırakacağım" diye konuştu.