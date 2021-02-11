Müge Anlı 11 Şubat Perşembe tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Şubat 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 11 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kaçırıldı dedi, eve dönsün istedi, asla geri adım atmadı... Kayıp aşıklarla ilgili ayrıntılar! 9 yaşındaki Şiar Kılıç davasında yaşananlar! 3 aydır kayıptılar, Müge Anlı’ya bağlandılar! Sevgi Kıranlı ve sevgilisiyle ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Şubat 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

11 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kaçırıldı dedi, eve dönsün istedi, asla geri adım atmadı... Kayıp aşıklarla ilgili ayrıntılar! 9 yaşındaki Şiar Kılıç davasında yaşananlar! 3 aydır kayıptılar, Müge Anlı'ya bağlandılar! Sevgi Kıranlı ve sevgilisiyle ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

11 Şubat Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 11 ŞUBAT PERŞEMBE TEK PARÇA İZLE