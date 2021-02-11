Ordu’da yaşayan Davut Kıranlı, 49 yaşındaki eşi Sevgi Kıranlı’nın şoförü Muammer tarafından kaçırıldığı iddiasıyla Müge Anlı’ya başvurmuştu. Karısıyla birbirlerini çok sevdiklerini ve hiç ayrı kalmadıklarını söyleyen Davut Kıranlı, eşine büyü yapıldığını ve öyle götürüldüğünü ileri sürmüştü. Sevgi Kıranlı telefonla yayına bağlandı. Eşinin kızının ve damadının kendisini çok dövdüğünü evine dönmeyeceğini konuşacak bir şey olmadığını bir daha kendisini aramamasını söyledi. Sevgi Hanım oğlunun askere gidince eşine ayrılmak istediğini defalarca söylediğini ve kendisine Güzelim diye hitap etmemesini istedi.