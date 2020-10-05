Müge Anlı’da aranan Mehmet Ali Koran olayında flaş gelişme! Bulunan kafatası...

3 yıldır Bodrum'da yaşayan ve tersanede boyacılık yapan Mehmet Ali Koran, 24 Aralık 2019 tarihinde ortadan kaybolmuş ve o tarihten beri izine rastlanamamıştı. Mehmet Ali Koran'ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Koran'ı bulmak için aylardır yürütülen çalışmalar sonunda olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Çalıştığı tersanede bir köpek tarafından bulunan kemiklerin Mehmet Ali Koran'a ait olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri yürüttüğü operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.