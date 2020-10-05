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Müge Anlı’da aranan Mehmet Ali Koran olayında flaş gelişme! Bulunan kafatası...

3 yıldır Bodrum'da yaşayan ve tersanede boyacılık yapan Mehmet Ali Koran, 24 Aralık 2019 tarihinde ortadan kaybolmuş ve o tarihten beri izine rastlanamamıştı. Mehmet Ali Koran'ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Koran'ı bulmak için aylardır yürütülen çalışmalar sonunda olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Çalıştığı tersanede bir köpek tarafından bulunan kemiklerin Mehmet Ali Koran'a ait olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri yürüttüğü operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 05.10.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 11:40
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Müge Anlı’da aranan Mehmet Ali Koran olayında flaş gelişme! Bulunan kafatası...

Muğla Bodrum'da tekne boyacılığı yapan Mehmet Ali Koran 24 Aralık 2019 tarihinde ortadan kaybolmuştu. Aylardır Mehmet Ali Koran'dan hiçbir haber alamayan ailesi oğullarını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Koran'ın kaybıyla ilgili ev arkadaşı ve patronundan şüpheleniliyordu. Koran'ın kaybından 7 ay sonra boyacılık yaptığı tersanede şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Tersanenin köpeği Betty, insana ait bir kafatası bulup getirmişti.

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Müge Anlı’da aranan Mehmet Ali Koran olayında flaş gelişme! Bulunan kafatası...

16 Temmuz tarihinde Betty'nin ikinci bir köpek bulmasının üzerine Müge Anlı ekibi, köpeği 24 saat takip edecek aksiyon kamerası takmıştı. Bulunan kemikler Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alınırken tersanede insana ait olduğu düşünülen üçüncü bir kemik bulundu.

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Müge Anlı’da aranan Mehmet Ali Koran olayında flaş gelişme! Bulunan kafatası...

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYORDU

Aylardır oğlundan haber alamayan anne Bedevi Koran, bulunan kemiklerin oğluna ait olduğundan neredeyse emindi. Oğlunun bulunması için ekrandan çağrıda bulunan annenin feryatları yürekleri dağlamıştı. Kaybolduğu günden beri hakkında hiçbir haber alınamayan Mehmet Ali Koran'ın cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durulmaya başlanılmıştı.

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Müge Anlı’da aranan Mehmet Ali Koran olayında flaş gelişme! Bulunan kafatası...

DNA SONUÇLARI BELLİ OLDU

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan yapılan incelemeler sonucunda bulunan kemiklerle ilgili DNA sonuçları ortaya çıktı. 7 ay sonra bölgede bulunan insan kafatasını inceleyen ekipleri kafa tasının Mehmet Ali Koran'a ait olduğunu tespit etti.

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Müge Anlı’da aranan Mehmet Ali Koran olayında flaş gelişme! Bulunan kafatası...

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın bir cinayet olduğunu düşünen cinayet büro ekipleri, yapılan operasyonla Mehmet Ali Koran'la o gece bir arada olan kişileri şüpheli olarak gözaltına aldı. Müge Anlı canlı yayınına katılıp Mehmet Ali'ye ne olduğunu bilmediğini söyleyen ev arkadaşı ve patronu gözaltına alınanlar arasında ilk sırada yer aldı.