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Müge Anlı'da aranan Gamze Gündoğan yaşıyor mu? 2 yaşındayken çuvala koyup kaçırıldı! O iddialar şoke etti

ATV'nin vazgeçilmez programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitliyor. Bugünkü bölümde ise Gamze Gündoğan'ın kaybolma hikayesi izleyicileri derinden etkiledi. Ömer ve Yasemin çifti, 19 yıl önce kaybolan kızları Gamze'nin bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Ömer Gündoğdu, kardeşinin eşi Gülbane'nin yasak ilişkisi olduğu düşüncesiyle çocuğunun kaçırıldığından şüphelenirken, yayına bağlanan Gülbane Hanım, bu iddiayı reddederek kendisini savundu. İşte olayın detaylar...

Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:26
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Müge Anlı’da aranan Gamze Gündoğan yaşıyor mu? 2 yaşındayken çuvala koyup kaçırıldı! O iddialar şoke etti

Gamze Gündoğdu'dan 19 yıldır haber alınamıyor. 2004 yılında 2 yaşındayken kaybolan Gamze'nin ailesi, kızlarını bulmak Müge Anlı'ya katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’da aranan Gamze Gündoğan yaşıyor mu? 2 yaşındayken çuvala koyup kaçırıldı! O iddialar şoke etti

Ömer ve Yasemin çifti kızlarının bulma umuduyla beklerken, ortaya çıkan iddialar duyanları şoke etti. Ömer Gündoğdu, kardeşinin eşi Gülbane'nin, yasak ilişkisi olduğu düşüncesiyle çocuğunun kaçırıldığından şüphelenirken, Müge Anlı'nın programına katılan Gülbane Hanım, iddiaları reddederek kendisini savundu.

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Müge Anlı’da aranan Gamze Gündoğan yaşıyor mu? 2 yaşındayken çuvala koyup kaçırıldı! O iddialar şoke etti

OLAYDAN SONRA GAMZE KAYIPLARA KARIŞTI

Gamze'nin babası Ömer Gündoğdu, abisi Muharrem'in eşi Gülbane'nin Mecit Yıldırım ile yasak aşk yaşadığını ifade ederek, "O dönem abimle Giresun- Trabzon yüksek gerilim hattında bir işte çalışırken, Gülbane, Mecit'in evini bastığını söyleyerek abimi aradı bunun üzerine biz yaşadığımız yere geri döndük. Döndüğümüzde herkes Mecit ve Gübane'nin yasak aşkını konuşuyordu. Daha sonra Mecit beni aradı. Konuşmak istediğini söyledi. Abimin yakın arkadaşı olan Mecit'e ağır sözler söyledim. Olaydan iki gün sonra kızım kayıplara karıştı" dedi.

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Müge Anlı’da aranan Gamze Gündoğan yaşıyor mu? 2 yaşındayken çuvala koyup kaçırıldı! O iddialar şoke etti

"KOMŞUYA GÖTÜRÜLDÜ"

Yasemin Hanım, "Olayın olduğu gün Gülbane beni hamur açmaya komşuya götürdü. Gamze evin önünde kuzeni ile oynuyordu. Oradan kaçırıldı" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı’da aranan Gamze Gündoğan yaşıyor mu? 2 yaşındayken çuvala koyup kaçırıldı! O iddialar şoke etti

"BENİ TEHDİT EDERDİ"

Yayına bağlanan Gülbane, "Ben Yasemin'i yapacağımız tatlıyı bilmediğimden yanımda götürdüm. Gamze'nin yanında kuzeni de kaçırıldı. Kuzeni ormanlık alanda bulundu. Mecit ile olayımız doğru. Benimle evlenmek istediğini söyledi. Mecit'i daha sonra hiç görmedim. Bahsedilen kişiyle ilişkim yoktu beni tehdit ederdi, ondan şüpheleniyorum" dedi.