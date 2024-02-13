13 Şubat 2024, Salı
Müge Anlı'da aranan Gamze Gündoğan yaşıyor mu? 2 yaşındayken çuvala koyup kaçırıldı! O iddialar şoke etti
ATV'nin vazgeçilmez programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitliyor. Bugünkü bölümde ise Gamze Gündoğan'ın kaybolma hikayesi izleyicileri derinden etkiledi. Ömer ve Yasemin çifti, 19 yıl önce kaybolan kızları Gamze'nin bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Ömer Gündoğdu, kardeşinin eşi Gülbane'nin yasak ilişkisi olduğu düşüncesiyle çocuğunun kaçırıldığından şüphelenirken, yayına bağlanan Gülbane Hanım, bu iddiayı reddederek kendisini savundu. İşte olayın detaylar...
Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:26
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