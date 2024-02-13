Müge Anlı’da aranan Gamze Gündoğan yaşıyor mu? 2 yaşındayken çuvala koyup kaçırıldı! O iddialar şoke etti

OLAYDAN SONRA GAMZE KAYIPLARA KARIŞTI

Gamze'nin babası Ömer Gündoğdu, abisi Muharrem'in eşi Gülbane'nin Mecit Yıldırım ile yasak aşk yaşadığını ifade ederek, "O dönem abimle Giresun- Trabzon yüksek gerilim hattında bir işte çalışırken, Gülbane, Mecit'in evini bastığını söyleyerek abimi aradı bunun üzerine biz yaşadığımız yere geri döndük. Döndüğümüzde herkes Mecit ve Gübane'nin yasak aşkını konuşuyordu. Daha sonra Mecit beni aradı. Konuşmak istediğini söyledi. Abimin yakın arkadaşı olan Mecit'e ağır sözler söyledim. Olaydan iki gün sonra kızım kayıplara karıştı" dedi.