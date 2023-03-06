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Müge Anlı’da ağızları açık bırakan iddia! Burhan Karakuş cinayetinin altından yasak aşk yumağı çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Burhan Karakuş cinayetinde ortaya çıkan gerçekler ağızları açık bıraktı. Yol kenarında ölü bulunan Burhan Karakuş'un ilk belirlemelere göre intihar ettiği değerlendirilirken yapılan incelemelerin ardından cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bugün Müge Anlı canlı yayınında Burhan Karakuş cinayetinde ortaya atılan yasak aşk iddiaları akıllara durgunluk verdi. Burhan Karakuş'un abisinden gelen "Benden başka bir iki kişi daha DNA testi yaptıracak dedi" sözleri ortalığı karıştırdı.

Giriş Tarihi: 06.03.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 16:36
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Müge Anlı’da ağızları açık bırakan iddia! Burhan Karakuş cinayetinin altından yasak aşk yumağı çıktı

Müge Anlı'da araştırılan Burhan Karakuş cinayetinde ortaya çıkan yasak aşk ağı ağızları açık bıraktı.

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Müge Anlı’da ağızları açık bırakan iddia! Burhan Karakuş cinayetinin altından yasak aşk yumağı çıktı

CİNAYETE İNTİHAR SÜSÜ VERİLDİ

19 Eylül 2020'de Zonguldak Ereğli Dedeler köyü yakınında yanında tabanca bulunan genç adamın, ilk belirlemelere göre intihar ettiği kayıtlara geçti. Olayın derinlemesine araştırılması üzerine Karakuş'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da ağızları açık bırakan iddia! Burhan Karakuş cinayetinin altından yasak aşk yumağı çıktı

Yapılan soruşturma sonucu Karakuş'un öldürüldüğü gece yanında olan Utku Oktay, Emrullah Kartal ve Kartal Ordu gözaltına alındı. Şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.

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Müge Anlı’da ağızları açık bırakan iddia! Burhan Karakuş cinayetinin altından yasak aşk yumağı çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Parmaklarında silah ateşlenmesine bağlı swap örnekleri bulunan Utku Oktay, savcılıkta ve mahkemede verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi. Eşini daha önce Burhan Karakuş ile mesajlaşırken yakaladığını anlatarak, "Telefonu alıp baktığımda şu anda ölü olan Burhan ile mesajlaştığını gördüm."

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Müge Anlı’da ağızları açık bırakan iddia! Burhan Karakuş cinayetinin altından yasak aşk yumağı çıktı

"Burhan eşime 'Ne yapıyorsun can' yazmış. Eşim de 'Yemek hazırlıyorum can' yazmış. Ben de eşimin telefonu ile sanki eşim gibi Burhan ile mesajlaşmaya başladım. 'Beni seviyor musun' mesajıma 'Bunu gözlerine bakarak söylesem' diye yazdı. Ardından 'Bu akşam yok, yola gidecek can' yazdım. Burhan ise 'Akşama yanındayım' mesajı attı. Burhan'ı arayıp mesajları sordum. Aralarında bir şey olmadığını sadece bir an boşluğa düştüğünü ve bu nedenle böyle bir şey yaşandığını söyledi. Ben inandım ve kanuna aykırı bir şey yapmadım" dedi.