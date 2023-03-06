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Müge Anlı’da ağızları açık bırakan iddia! Burhan Karakuş cinayetinin altından yasak aşk yumağı çıktı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Burhan Karakuş cinayetinde ortaya çıkan gerçekler ağızları açık bıraktı. Yol kenarında ölü bulunan Burhan Karakuş'un ilk belirlemelere göre intihar ettiği değerlendirilirken yapılan incelemelerin ardından cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bugün Müge Anlı canlı yayınında Burhan Karakuş cinayetinde ortaya atılan yasak aşk iddiaları akıllara durgunluk verdi. Burhan Karakuş'un abisinden gelen "Benden başka bir iki kişi daha DNA testi yaptıracak dedi" sözleri ortalığı karıştırdı.
Giriş Tarihi: 06.03.2023 16:35Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 16:36