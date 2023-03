Müge Anlı’da ağızları açık bırakan iddia! Burhan Karakuş cinayetinin altından yasak aşk yumağı çıktı

"Burhan eşime 'Ne yapıyorsun can' yazmış. Eşim de 'Yemek hazırlıyorum can' yazmış. Ben de eşimin telefonu ile sanki eşim gibi Burhan ile mesajlaşmaya başladım. 'Beni seviyor musun' mesajıma 'Bunu gözlerine bakarak söylesem' diye yazdı. Ardından 'Bu akşam yok, yola gidecek can' yazdım. Burhan ise 'Akşama yanındayım' mesajı attı. Burhan'ı arayıp mesajları sordum. Aralarında bir şey olmadığını sadece bir an boşluğa düştüğünü ve bu nedenle böyle bir şey yaşandığını söyledi. Ben inandım ve kanuna aykırı bir şey yapmadım" dedi.