Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt hakkında sıcak gelişme! Define kazısında mı öldü?

Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ağabeyi Mahmut Aykurt'un her gün yeni bir yalanı ortaya çıkarken, Müge Anlı Burhan Aykurt hakkındaki araştırmalarına devam ediyor. Müge Anlı son dakika itirafı sonrası Mahmut Aykurt'a emniyeti yanlış yönlendirdiği için kızarken, Burhan Aykurt'un eniştesi farklı bir konuya değindi. Burhan Aykurt ile kaybolmadan 1 hafta önce görüştüğünü söyleyen eniştesi Mustafa Varlı açıklamalarıyla yeni bir gündem yarattı.