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24.09.2019

Müge Anlı'da kardeşini arayan Mahmut Aykurt canlı yayında gerçeği itiraf etti |Video

Son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayın sonrası kardeşini arayan Mahmut Aykurt'un itirafı karşısında şaşkına döndü. Mahmut Aykurt kaybolan kardeşi Burhan Aykurt için ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı. Mahmut Aykurt'un "Müge Hanım ben size özel olarak anlatayım" sözü sonrası yaşanan gelişmeler ortaya çıktı. Müge Anlı'nın 24 Eylül 2019'daki canlı yayınında Mahmut Aykurt, anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Türkiye'nin gündemine oturan Mahmut Aykurt, Müge Anlı'ya ne anlattı? İşte Müge Anlı'daki son dakika itirafı... Müge Anlı'da bugün (24 Eylül Salı) ne oldu?

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