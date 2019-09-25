Metroda tüylerini alan kişi şaşkına çevirdi! Metroda ilginç anlar

Daha önce metroda birçok ünlü isim görüldü ancak böylesi ne görüldü ne de duyuldu. Bir kişi metroda bacaklarındaki tüyleri aldı. Metroda yaşanan ilginç olayların fotoğraflarını çeken kişiler sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yapılan paylaşımlar ise sosyal medyada büyük ses getirdi. İlginç görüntülerin yanı sıra müzik dünyasının yaşayan efsanelerinden Pink Floyd'un solisti Roger Waters da metroda görüldü.