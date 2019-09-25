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25.09.2019

53 yaşındaki kayıp Satı Ermiş'i en son gören kişi Müge Anlı canlı yayında konuştu |Video

6 çocuk annesi 53 yaşındaki Satı Ermiş'e ne oldu? Kayıp kadının ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Bir anda ortadan sır dolu bir şekilde kaybolan Ermiş, en son Ferhat Ayaz ile görüşmüştü. Peki Ferhat Ayaz ile kayıp kadının bağlantısı ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 25 Eylül Çarşamba günkü canlı yayınına katılan Ayaz ne dedi? İşte o diyaloglar...
Kayıp 6 çocuk annesi Satı Ermişe ne oldu? Son görüştüğü kişi Feyat Ayaz Müge Anlıya konuştu |Video KAYIP 6 ÇOCUK ANNESİ SATI ERMİŞ'E NE OLDU? SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİ FEYAT AYAZ MÜGE ANLI'YA KONUŞTU |VİDEO
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