Kayıp 6 çocuk annesi Satı Ermiş'e ne oldu? Son görüştüğü kişi Feyat Ayaz Müge Anlı'ya konuştu |Video

ATV'nin fenomen programlarından "Müge Anlı ile Tatlı Sert" 25 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümüyle de yine çok konuşuldu. 34 gündür kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan 6 çocuk annesi Satı Ermiş'e ne oldu? 53 yaşındaki kadın kendisinden 10 yaş küçük olan Feyat Ayaz ile gönül ilişkisi mi var? Kayıp kadını en son gören Feyat Ayaz o görüşmenin detaylarını Müge Anlı ile Tatlı Sert programında anlattı