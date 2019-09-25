Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Eylül Çarşamba tamamını tek parça kesintisiz izle |Video

ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yine ses getirdi. 53 yaşında ortadan kaybolan ve 34 gündür kendisinden haber alınamayan 6 çocuk annesi Satı Ermiş'e ne oldu? Satı Ermiş'in kendisinden 10 yaş küçük olan Feyat Ayaz ile gönül ilişkisi var mı? Müge Anlı canlı yayınına katılan Feyat Ayaz, Satı Ermiş ile ilgili neler söyledi? İşte 25 Eylül Çarşamba günü ATV ekranında canlı yayınlan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar... Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünün tekrarının tamamını tek parça buradan izleyebilirsiniz.