Milyoner'de edebiyatseverleri hayal kırıklığına uğratan cevap!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken, Türk edebiyatının ilk tarihi romanı olarak kabul edilen Cezmi adlı romanın yazarı kimdir? sorusuna Yıldız Teknik Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları son sınıf öğrencisi olan yarışmacının verdiği cevap edebiyatseverlerde hayal kırıklığı yarattı. Öyle ki yarışmacının tercih ettiği şıkta bulunan yazar Cezmi romanı kaleme alındığında henüz doğmamıştı. İşte sosyal medyada konuşulan o soru ve yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...