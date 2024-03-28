Metroya tabutla bindiler! Görenler dönüp bir daha baktı

Metroda, iki kişinin karşıdan tabutla geldiğini ve metroya tabutla bindiğini düşünün. Siz olsanız ne yapardınız? Rusya'da, metroda tabutla iki genci görenler kameralara sarıldı. Tabutu taşıyan gençler ise hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam etti. Peki bu gençler neden tabutla metroya bindiler? İşte Rusya'da çekilen birbirinden garip o görüntüler.