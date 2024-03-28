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Metroya tabutla bindiler! Görenler dönüp bir daha baktı

Metroda, iki kişinin karşıdan tabutla geldiğini ve metroya tabutla bindiğini düşünün. Siz olsanız ne yapardınız? Rusya'da, metroda tabutla iki genci görenler kameralara sarıldı. Tabutu taşıyan gençler ise hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam etti. Peki bu gençler neden tabutla metroya bindiler? İşte Rusya'da çekilen birbirinden garip o görüntüler.

Giriş Tarihi: 28.03.2024 06:02
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Metroya tabutla bindiler! Görenler dönüp bir daha baktı

GARİPLİKLER KONUSUNDA RUSYA BİR FENOMEN

Bu karelerin her biri görenleri hayrete düşürüyor!

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Metroya tabutla bindiler! Görenler dönüp bir daha baktı

İşte sadece Rusya'da görebileceğiniz birbirinden ilginç görüntüler...

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Metroya tabutla bindiler! Görenler dönüp bir daha baktı
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Metroya tabutla bindiler! Görenler dönüp bir daha baktı
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Metroya tabutla bindiler! Görenler dönüp bir daha baktı