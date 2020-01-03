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Mercedes koltuğundan çıkanlar herkesi şok etti!

Buldukları her şeyi kesip içinden çıkanları göstererek YouTube'ta fenomen olan baba oğul bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu gözüne kestirdi. Mercedes'in koltuğunun adeta içini dışına çıkaran fenomen YouTuber'ların bu videosu çok konuşuldu. Peki otomobil koltuklarının içinde gerçekte ne var? Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti. İşte fenomen baba-oğul YouTuber'ların YouTube'ta milyonlarca izlenen o görüntüleri...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 02:21
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Mercedes koltuğundan çıkanlar herkesi şok etti!

Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!

Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.

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Mercedes koltuğundan çıkanlar herkesi şok etti!

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

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Mercedes koltuğundan çıkanlar herkesi şok etti!
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Mercedes koltuğundan çıkanlar herkesi şok etti!
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Mercedes koltuğundan çıkanlar herkesi şok etti!