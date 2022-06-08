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Haberler Galeri Maltepe’de duş sapığı yakalandı! Evinde duş alan kadını izledi, kocasının gazabından kaçamadı

Maltepe’de duş sapığı yakalandı! Evinde duş alan kadını izledi, kocasının gazabından kaçamadı

İstanbul Maltepe'de evinde duş alan kadını camdan seyreden tacizci adama, kadının eşi meydan dayağı attı. Tacizci, gözü dönen kocanın elini öperek "Abi elini ayağını öpeyim, vallahi aklım başımda değil, yemin ediyorum. Abi ne olur polise verme abi" sözleriyle yalvardı. Kocanın şikayetçi olmasının ardından tacizci gözaltına alınırken olay ardından konuşan koca, "Cam daha büyük olsa girmeye çalışacak" dedi. Diğer taraftan tacizcinin yapılan aramada üzerinden hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 08.06.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 10:26
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Maltepe’de duş sapığı yakalandı! Evinde duş alan kadını izledi, kocasının gazabından kaçamadı

İğrenç olay, İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşandı. Bir kadın evinde duş aldığı esnada sapık adam evin penceresini zorlayıp açarak seyretmeye başladı. Kadının durumu anlaması üzerine evde bulunan koca ile tacizci arasında kovalamaca başladı.

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Maltepe’de duş sapığı yakalandı! Evinde duş alan kadını izledi, kocasının gazabından kaçamadı

"AKLIM BAŞIMDA DEĞİL"

Gözü dönene koca, tacizciye meydan dayağı atarken tacizci "Abi elini ayağını öpeyim, vallahi aklım başımda değil, yemin ediyorum. Abi ne olur polise verme abi" diye yalvardı.

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Maltepe’de duş sapığı yakalandı! Evinde duş alan kadını izledi, kocasının gazabından kaçamadı

"CAM BÜYÜK OLSA GİRMEYE ÇALIŞACAK"

Tacizci olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay sonrası konuşan koca Ramazan K. "Sinekliğimizi yırtmış. Cama zorlama yapıyor. Girmesi mümkün değil ama zorluyor yani. Cam daha büyük olsa girmeye çalışacak" dedi.

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Maltepe’de duş sapığı yakalandı! Evinde duş alan kadını izledi, kocasının gazabından kaçamadı

MEYDAN DAYAĞINDAN KAÇAMADI

Olay, geçtiğimiz gün sabahın erken saatlerinde Maltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın bodrum katındaki dairesinde duş alan kadının penceresini zorlayıp açarak izleyen taciz şüphelisi şahıs, banyo yapan kadın tarafından fark edildi. Kadının durumu kocasına haber vermesi üzerine, evden çıkan öfkeli koca ile taciz şüphelisi şahıs arasında kovalamaca yaşandı. Tacizci şahsı sokakta yakalayan koca, öfke patlaması sonucu tacizci şahsa sokak ortasında tokatlar atarak meydan dayağı attı.

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Maltepe’de duş sapığı yakalandı! Evinde duş alan kadını izledi, kocasının gazabından kaçamadı

"EVDE BEN OLMASAM NE OLACAK"

Tacizci şahıs, öfkeli kocanın elini öperek, "Abi elini ayağını öpeyim, vallahi aklım başımda değil, yemin ediyorum. Abi ne olur polise verme abi " diye yalvardı. Eşinin tacizci şahıs tarafından izlenmesine sinirlenen koca, "Bırak, evde ben olmasam ne olacak, eşime mi saldıracaksın. Kıpırdama burada ağzını yüzünü kırarım" diye tepki gösterdi.