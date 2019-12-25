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Müge Anlı'da işlenen Leyla Dikbaş olayı çileden çıkardı! Madde bağımlısı yapıp...

Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün Leyla Dikbaş olayı işlendi. 2017'de kaybolan Leyla Dikbaş hakkında ağabey Uğur Murat'a yıllar sonra gizli bir telefon geldi. Gelen gizli telefon sonrası harekete geçen ağabey Uğur Murat ve anne Zeynep Murat Müge Anlı canlı yayınına katıldı. 2 çocuk annesi Dikbaş'ın engelli çocuğunu hastaneye tedaviye götürdüğü sırada tanıştığı insanlar tarafından maddeye alıştırıldığı iddia edildi. Müge Anlı son bölümdeki Leyla Dikbaş'ın kaybıyla ilgili detaylar ise Müge Anlı'yı çileden çıkardı.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 16:53
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Müge Anlı'da işlenen Leyla Dikbaş olayı çileden çıkardı! Madde bağımlısı yapıp...

Müge Anlı canlı yayınında işlenen Leyla Dikbaş'ın kaybolmasıyla ilgili detaylar Müge Anlı'yı çileden çıkardı. 18 yaşında evlenen ve 4 ve 6 yaşlarında iki çocuğu bulunan Leyla Dikbaş 23 yaşında kayboldu. Dikbaş'ın zihinsel ve bedensel engelli çocuğunu hastaneye tedaviye götürdüğü sırada tanıştığı insanlar tarafından maddeye alıştırıldığı iddia edildi. 25 Aralık Müge Anlı canlı yayınına katılan anne Zeynep Murat ve ağabey Uğur Murat'ın anlattıkları herkesi şoke etti.

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Müge Anlı'da işlenen Leyla Dikbaş olayı çileden çıkardı! Madde bağımlısı yapıp...

Müge Anlı'da bugün Leyla Dikbaş olayı ekranlara geldi. Gelen gizli telefon sonrasında ise ağabey Murat harekete geçti.

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Müge Anlı'da işlenen Leyla Dikbaş olayı çileden çıkardı! Madde bağımlısı yapıp...

2017 senesinde Ankara Sincan'da kaybolan 2 çocuk annesi Leyla Dikbaş'ı aramak içi annesi Zeynep Murat ve ağabey Uğur Murat Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldılar.

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Müge Anlı'da işlenen Leyla Dikbaş olayı çileden çıkardı! Madde bağımlısı yapıp...

Ağabey Uğur Murat'a 7 gün önce gelen telefonda 2 yıldır bulunamayan kardeşinin Gaziantep'te kaza geçirdiği söylendi.

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Müge Anlı'da işlenen Leyla Dikbaş olayı çileden çıkardı! Madde bağımlısı yapıp...

Gelen telefon üzerine Gaziantep'e giden Uğur Murat, kardeşinin 2018 yılında intihar girişiminde bulunduğuna dair bilgiler yer aldığını belirtti.