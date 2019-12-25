Müge Anlı'da işlenen Leyla Dikbaş olayı çileden çıkardı! Madde bağımlısı yapıp...
Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün Leyla Dikbaş olayı işlendi. 2017'de kaybolan Leyla Dikbaş hakkında ağabey Uğur Murat'a yıllar sonra gizli bir telefon geldi. Gelen gizli telefon sonrası harekete geçen ağabey Uğur Murat ve anne Zeynep Murat Müge Anlı canlı yayınına katıldı. 2 çocuk annesi Dikbaş'ın engelli çocuğunu hastaneye tedaviye götürdüğü sırada tanıştığı insanlar tarafından maddeye alıştırıldığı iddia edildi. Müge Anlı son bölümdeki Leyla Dikbaş'ın kaybıyla ilgili detaylar ise Müge Anlı'yı çileden çıkardı.
Giriş Tarihi: 25.12.2019 16:37Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 16:53