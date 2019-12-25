Müge Anlı'da işlenen Leyla Dikbaş olayı çileden çıkardı! Madde bağımlısı yapıp...

Müge Anlı canlı yayınında işlenen Leyla Dikbaş'ın kaybolmasıyla ilgili detaylar Müge Anlı'yı çileden çıkardı. 18 yaşında evlenen ve 4 ve 6 yaşlarında iki çocuğu bulunan Leyla Dikbaş 23 yaşında kayboldu. Dikbaş'ın zihinsel ve bedensel engelli çocuğunu hastaneye tedaviye götürdüğü sırada tanıştığı insanlar tarafından maddeye alıştırıldığı iddia edildi. 25 Aralık Müge Anlı canlı yayınına katılan anne Zeynep Murat ve ağabey Uğur Murat'ın anlattıkları herkesi şoke etti.