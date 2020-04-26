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Konya'da 180 kuş türüne ev sahipliği yapan 'Düden Gölü' kurumaya yüz tuttu
Konya'nın Kulu ilçesinde, çoğu flamingo olmak üzere 180 kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü'nün, kontrolsüz sulama ve küresel ısınma nedeniyle kurumaya yüz tutması canlıların yaşam alanını daralttı. Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, kuruyama yüz tutan Düden Gölü'nün, Kızılırmak Nehri'nden yapılacak su kaynağı desteğiyle canlandırılabileceğini ve ilçenin de simgesi olan flamingoların yaşam alanlarının daha iyi konuma gelebileceğini söyledi.
Giriş Tarihi: 26.04.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 10:08
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