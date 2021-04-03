Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Komodo ejderi geyiği ve karnındaki yavrusunu canlı canlı yedi! Vahşi doğanın korkunç yüzü Komodo ejderi geyiği ve karnındaki yavrusunu canlı canlı yedi! Vahşi doğanın korkunç yüzü
Komodo ejderinin hamile geyiği canlı canlı yemesi görenleri dehşete düşürdü. Vahşi doğanın korkunç yüzü yine gün yüzüne çıktı. Ormanlık alanda hamile bir geyiğe saldıran komodo ejderi, geyiğin karnındaki yavrusunu çıkartarak onu da yedi. O anlar ise böyle görüntülendi.
Giriş Tarihi: 03.04.2021 06:23
Vahşi doğanın korkunç yüzünü ortaya çıkartan bir video sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Komodo ejderinin geyik avı bir anda sosyal medyayı salladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ormanlık alanda geyik avlayan komodo ejderi avının hamile olmasına aldırış etmeden yemeye başladı.
Geyiğin karnından yavrusunu çıkartan komodo ejderi yavruyu da yedi. Dehşet dolu anlar ise böyle görüntülendi.