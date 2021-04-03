Komodo ejderi geyiği ve karnındaki yavrusunu canlı canlı yedi! Vahşi doğanın korkunç yüzü

Komodo ejderinin hamile geyiği canlı canlı yemesi görenleri dehşete düşürdü. Vahşi doğanın korkunç yüzü yine gün yüzüne çıktı. Ormanlık alanda hamile bir geyiğe saldıran komodo ejderi, geyiğin karnındaki yavrusunu çıkartarak onu da yedi. O anlar ise böyle görüntülendi.