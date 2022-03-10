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Kocasının hırsız dediği kadın konuştu: Bütün hayallerimi yıktı

Adana'da müteahhit kocasının" hırsız" dediği Neslihan C., suçlamalara yanıt verdi. Neslihan Ç., "Benim durumum yok, altın alamam dediği için sahte altınlarla nikah yaptık. Fakat evliliğimin ilk birinci haftasından itibaren sürekli şiddet gördüm. Ben dolandırıcı değilim. Benim bütün umutlarımı, hayallerimi yıktı" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 10.03.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022 11:01
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Kocasının hırsız dediği kadın konuştu: Bütün hayallerimi yıktı

İddiaya göre 41 yaşındaki iki çocuk sahibi müteahhit Mehmet E., geçen ocak ayında 39 yaşındaki Neslihan C. ile "iyi günde kötü günde evet" dedi. 6 Şubat'ta da Neslihan C., annesi Selma C. hastalandığı için merkez Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evine getirdi. Akabinde Mehmet E., karısına 'Senin annen koronavirüs. Ben bakmak ya da gelmek zorunda mıyım' diye mesaj gönderdi. Talihsiz kadın, "Annem koronavirüse yakalandı. Eve gelme" diye mesaj attı. Ancak iki gün sonra Mehmet E., iddiaya göre eve sarhoş gelip eşini dövdü.

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Kocasının hırsız dediği kadın konuştu: Bütün hayallerimi yıktı

6 Şubat'ta da Neslihan C., annesi Selma C. hastalandığı için merkez Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evine getirdi.

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Kocasının hırsız dediği kadın konuştu: Bütün hayallerimi yıktı

Akabinde Mehmet E., karısına 'Senin annen koronavirüs. Ben bakmak ya da gelmek zorunda mıyım' diye mesaj gönderdi. Talihsiz kadın, "Annem koronavirüse yakalandı. Eve gelme" diye mesaj attı. Ancak iki gün sonra Mehmet E., iddiaya göre eve sarhoş gelip eşini dövdü.

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Kocasının hırsız dediği kadın konuştu: Bütün hayallerimi yıktı

SERBEST KALDIKTAN SONRA TEHDİTLER BAŞLADI

Genç kadın ise eşi hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mehmet E., serbest kaldıktan sonra eşini tehdit etmeye başladı. Neslihan C., bunun üzerine evlenirken Mehmet E. kendisine ait eşyaları sattığı için Mehmet E.'nin evindeki eşyaları alarak ayrıldı. Eşinin kendisini dolandırdığı iddiasıyla polise gidip şikayetçi olan Mehmet E. haberlere de çıktı.

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Kocasının hırsız dediği kadın konuştu: Bütün hayallerimi yıktı

"EVLENİRKEN KENDİSİ BÜTÜN EŞYALARIMI SATTI"
İddiaların odağındaki Neslihan C., konuştu. Hırsızlık olayının olmadığını iddia eden genç kadın, evlenirken eşinin kendisine ait bütün eşyaları sattığını öne sürdü. Neslihan C., "Biz evlenirken benim bütün eşyalarımı kendisi sattı ve onların hiçbirinin parasını vermedi. Ben kesinlikle eşimi dolandırmadım. Benim durumum yok, altın alamam dediği için sahte altınlarla nikah yaptık. Fakat evliliğimin ilk birinci haftasından itibaren sürekli şiddet gördüm. Komşularım da buna şahit olmuştur, polise şikayetçi olmuşumdur ancak korktuğum için hep şikayetimi geri çektim" diye konuştu.