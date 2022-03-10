10 Mart 2022, Perşembe
Kocasının hırsız dediği kadın konuştu: Bütün hayallerimi yıktı
Adana'da müteahhit kocasının" hırsız" dediği Neslihan C., suçlamalara yanıt verdi. Neslihan Ç., "Benim durumum yok, altın alamam dediği için sahte altınlarla nikah yaptık. Fakat evliliğimin ilk birinci haftasından itibaren sürekli şiddet gördüm. Ben dolandırıcı değilim. Benim bütün umutlarımı, hayallerimi yıktı" dedi.
Giriş Tarihi: 10.03.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022 11:01
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