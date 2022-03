Kocasının hırsız dediği kadın konuştu: Bütün hayallerimi yıktı

İddiaya göre 41 yaşındaki iki çocuk sahibi müteahhit Mehmet E., geçen ocak ayında 39 yaşındaki Neslihan C. ile "iyi günde kötü günde evet" dedi. 6 Şubat'ta da Neslihan C., annesi Selma C. hastalandığı için merkez Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evine getirdi. Akabinde Mehmet E., karısına 'Senin annen koronavirüs. Ben bakmak ya da gelmek zorunda mıyım' diye mesaj gönderdi. Talihsiz kadın, "Annem koronavirüse yakalandı. Eve gelme" diye mesaj attı. Ancak iki gün sonra Mehmet E., iddiaya göre eve sarhoş gelip eşini dövdü.