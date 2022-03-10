Kocasının hırsız dediği kadın konuştu: Bütün hayallerimi yıktı

"EVLENİRKEN KENDİSİ BÜTÜN EŞYALARIMI SATTI"

İddiaların odağındaki Neslihan C., konuştu. Hırsızlık olayının olmadığını iddia eden genç kadın, evlenirken eşinin kendisine ait bütün eşyaları sattığını öne sürdü. Neslihan C., "Biz evlenirken benim bütün eşyalarımı kendisi sattı ve onların hiçbirinin parasını vermedi. Ben kesinlikle eşimi dolandırmadım. Benim durumum yok, altın alamam dediği için sahte altınlarla nikah yaptık. Fakat evliliğimin ilk birinci haftasından itibaren sürekli şiddet gördüm. Komşularım da buna şahit olmuştur, polise şikayetçi olmuşumdur ancak korktuğum için hep şikayetimi geri çektim" diye konuştu.