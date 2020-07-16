Kırklareli'nin meşhur manyetik alanı: Bu yolda her şey ters gidiyor

'SANKİ BİRİ YUKARIDAN ARABAYI ÇEKİYOR'

Yol meşhur olduğu için bu bölgeden geçtiklerini belirten İrfan İpek ise "Bu yolun meşhur olduğunu duyduk ve geçerken bir deneme yapalım dedik. Vitesi boşa aldıktan sonra araç bir anda hareket etmeye başladı ve hızlandı. Manyetik alan olduğunu düşünüyorum. Çok ilginç bir durum. Sanki yukarıdan biri arabayı çekiyor. Çok şaşırdık" dedi.