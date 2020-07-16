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Kırklareli'nin meşhur manyetik alanı: Bu yolda her şey ters gidiyor

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice beldesi yakınlarındaki yoldan geçenler, vitesi boşa alınan araçlarının yokuş yukarı hareketini şaşkınlıkla izliyor. Halk arasında 'manyetik yol' olarak adlandırılan yolun özelliğini duyanlar, bölgeye gelip, araçlarıyla deneme yapıyor. Bölgede Devlet Su İşleri (DSİ) heyetinin inceleme yaptığını söyleyen, harita yüksek mühendisi Yılmaz Eren, "Nivelman ölçümlerinde anormal durum görmedik. Nivelman dediğimiz, aradaki kot farkını ölçen mesleki alet. Bununla yaptığımız ölçümlerde çok hafif eğim çıktı ki bu da normaldir. Burada algı yanılması var" dedi.

Giriş Tarihi: 16.07.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 10:23
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Kırklareli'nin meşhur manyetik alanı: Bu yolda her şey ters gidiyor

Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice beldesi yakınlarında rampa yukarı yönelen kara yolu, ilginç özelliğiyle görenleri hayrete düşürüyor. Halk arasında 'manyetik yol' olarak da adlandırılan yola gelenlerin vitesi boşa alıp, ayaklarını gazdan çekmelerine rağmen araçları rampa yukarı harekete devam ediyor.

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Kırklareli'nin meşhur manyetik alanı: Bu yolda her şey ters gidiyor

Yıllar önce fark edilen olayla ilgili kimileri 'göz yanılması' derken, yolun özelliğini duyan yerli ve yabancı kişiler de denemek için bölgeye geliyor. Birçok kişi, yaşadığı deneyimin ardından şaşkınlığını gizleyemiyor.

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Kırklareli'nin meşhur manyetik alanı: Bu yolda her şey ters gidiyor

Eşiyle birlikte bölgeden geçen ve yolda aracının vitesini boşa alarak deneme yapan Mehmet Gürsöz, "Arabanın bu kadar hızlı gideceğini ben de beklemiyordum, yavaş gideceğini düşünüyordum. Birdenbire hızlandık ve gitgide hızlanmaya devam etti. Araba 'stop' ettiği için fren de tutmayacak diye korktum ve heyecanlandım. Gerçekten çok şaşırdım" dedi.

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Kırklareli'nin meşhur manyetik alanı: Bu yolda her şey ters gidiyor

'RAMPA YUKARI GİDİYOR VE DURMUYOR'

Kırklareli'nin İğneada beldesinden gelen Nazım Pekcan ise şaşırdığını belirterek, "Tekirdağ'dan İğneada'ya gelmiştik, burada da manyetik alan olduğunu duymuştuk onu görmeye ve test etmeye geldik. Sırf onun için geldik buraya ve şoke oldum. Araba boşta olmasına rağmen rampa yukarı gidiyor ve durmuyor" diye konuştu.

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Kırklareli'nin meşhur manyetik alanı: Bu yolda her şey ters gidiyor

'SANKİ BİRİ YUKARIDAN ARABAYI ÇEKİYOR'

Yol meşhur olduğu için bu bölgeden geçtiklerini belirten İrfan İpek ise "Bu yolun meşhur olduğunu duyduk ve geçerken bir deneme yapalım dedik. Vitesi boşa aldıktan sonra araç bir anda hareket etmeye başladı ve hızlandı. Manyetik alan olduğunu düşünüyorum. Çok ilginç bir durum. Sanki yukarıdan biri arabayı çekiyor. Çok şaşırdık" dedi.