Kazdağları'nda karda mahsur kalan 17'si askeri personel 21 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberine göre: Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 17 asker ve 4 belediye çalışanına ulaşmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, mahsur kalan ekiplere yaklaşık 1 kilometre mesafenin kaldığını belirtti. Şıldak, "Helikopter de talep ettik, tüm imkanları kullanıyoruz. Şu an itibariyle orada mahsur kalan arkadaşlarımızın yakıt sıkıntıları yok. Sağlık durumları iyi" dedi. Milli Savunma Bakanlığından, "Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi." açıklaması geldi.