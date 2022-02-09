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Haberler Galeri Kazdağları'nda karda mahsur kalan 17'si askeri personel 21 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kazdağları'nda karda mahsur kalan 17'si askeri personel 21 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberine göre: Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 17 asker ve 4 belediye çalışanına ulaşmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, mahsur kalan ekiplere yaklaşık 1 kilometre mesafenin kaldığını belirtti. Şıldak, "Helikopter de talep ettik, tüm imkanları kullanıyoruz. Şu an itibariyle orada mahsur kalan arkadaşlarımızın yakıt sıkıntıları yok. Sağlık durumları iyi" dedi. Milli Savunma Bakanlığından, "Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi." açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 09.02.2022 06:28 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022 09:21
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Kazdağları’nda karda mahsur kalan 17’si askeri personel 21 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Ekipler son 500 metrelik mesafeyi aşmak için çalışırken karşılarına 3 metrelik bir kar duvar çıktı.

Bölgedeki iş makinaları yetersiz kalınca Devlet Su İşleri'ne ait 60 tonluk bir dozer bölgeye sevk edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kazdağları’nda karda mahsur kalan 17’si askeri personel 21 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Dozerin bölgede çalışmaya başlaması ile 3 metrelik kar duvarının aşılması ve mahsur kalan askeri personellerin ve belediye işçilerinin kurtarılması bekleniyor.

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Kazdağları’nda karda mahsur kalan 17’si askeri personel 21 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Bölgede çalışmalar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, UMKE, AFAD, JAK ve Jandarma ekipleri tarafından yürütülüyor.

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Kazdağları’nda karda mahsur kalan 17’si askeri personel 21 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibine ulaşılması için başlatılan çalışma devam ediyor.

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Kazdağları’nda karda mahsur kalan 17’si askeri personel 21 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Vali Hasan Şıldak, Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalmasının ardından ekipleri koordine ediyor.

Milli parkın Sarıkız bölgesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, çalışmalara devam edildiğini söyledi.