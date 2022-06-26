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Haberler Galeri Kastamonu Tosya'da feci kaza! Balayından dönen Hüseyin Etçi ile Miray Sane Etçi hayatını kaybetti

Kastamonu Tosya'da feci kaza! Balayından dönen Hüseyin Etçi ile Miray Sane Etçi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi ile Miray Sane Etçi'nin 18 Haziran'da evlendikleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 26.06.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022 12:03
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Kastamonu Tosya’da feci kaza! Balayından dönen Hüseyin Etçi ile Miray Sane Etçi hayatını kaybetti

Kaza, saat 03.00 sıralarında Tosya D-100 Karayolu Çaykapı Köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul-Samsun istikametinde seyir halinde olan 06 DE 9797 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi, yağan yağmurun etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Kastamonu Tosya’da feci kaza! Balayından dönen Hüseyin Etçi ile Miray Sane Etçi hayatını kaybetti

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, karşı şeride geçerek Samsun-İstanbul istikametinde ilerleyen 28 ABE 309 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

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Kastamonu Tosya’da feci kaza! Balayından dönen Hüseyin Etçi ile Miray Sane Etçi hayatını kaybetti

Meydana gelen kazada, otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi ile aynı otomobilde bulunan Miray Sane Etçi hayatını kaybederken, yolcu otobüsünün sürücüsü ile otobüsteki 15 yolcu yaralandı.

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Kastamonu Tosya’da feci kaza! Balayından dönen Hüseyin Etçi ile Miray Sane Etçi hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kastamonu Tosya’da feci kaza! Balayından dönen Hüseyin Etçi ile Miray Sane Etçi hayatını kaybetti

BALAYI DÖNÜŞÜ FECİ KAZA

Kastamonu Tosya'da otomobil ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada, 06 DE 9797 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi ile Miray Sane Etçi'nin 18 Haziran'da evlendikleri ortaya çıktı.