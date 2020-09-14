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Karın ağrısı diye gitti, kanlar içinde kaldı! Midesinden çıkanlar...
Dünyada yaşadıklarını ve yaptıklarını ilginç olarak tanımlayan binlerce insan yaşıyor. Dünyanın en ilginç insanları yaptıklarıyla ve söyledikleriyle görenleri hayrete düşürüyor. 35 yaşındaki bir adam hastaneye şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gitti ve ilk müdahalelerde doktorlar büyük bir sürprizle karşılaştılar.
Giriş Tarihi: 14.09.2020 19:57Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 20:02