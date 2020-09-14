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Karın ağrısı diye gitti, kanlar içinde kaldı! Midesinden çıkanlar...

Dünyada yaşadıklarını ve yaptıklarını ilginç olarak tanımlayan binlerce insan yaşıyor. Dünyanın en ilginç insanları yaptıklarıyla ve söyledikleriyle görenleri hayrete düşürüyor. 35 yaşındaki bir adam hastaneye şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gitti ve ilk müdahalelerde doktorlar büyük bir sürprizle karşılaştılar.

Giriş Tarihi: 14.09.2020 19:57 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 20:02
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Karın ağrısı diye gitti, kanlar içinde kaldı! Midesinden çıkanlar...

Adamın midesinden ağırlığı neredeyse 7 kilogram olan metal parçalar çıkartıldı. Ameliyatı yapan baş cerrah Dr. Priyank Sharma, gazetecilere yaptığı açıklamada daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi.

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Karın ağrısı diye gitti, kanlar içinde kaldı! Midesinden çıkanlar...

Sosyal medyada oldukça dikkat çeken bu olayda, doktorlar adamın midesinden toplamda 263 madeni para, 100 çivi ve onlarca tıraş bıçağı çıkardı.

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Karın ağrısı diye gitti, kanlar içinde kaldı! Midesinden çıkanlar...

Taksi şöförü olan Maksud Khan, müşterilerin kendisine verdiği paraları yuttuğunu, mekanik parçalar yediğini itiraf etti. Henüz teyit edilmemiş olmasına rağmen Maksud Khan, Pica adı verilen sendromdan muzdarip olabilir.

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Karın ağrısı diye gitti, kanlar içinde kaldı! Midesinden çıkanlar...

Mösyö Mange tout lakablı bir kişinin ömrü boyunca 18 bisiklet, 15 süper market arabası, 7 televizyon ve Cessna'nın küçük bir uçağı olmak üzere toplamda 9 ton metal tükettiği belirtiliyor.

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Karın ağrısı diye gitti, kanlar içinde kaldı! Midesinden çıkanlar...

Biz mi normaliz yoksa onlar mı? Dünyanın birbirinden garip insanları gerek fiziksel özellikleri, gerek tavıları ile tüm dünyayı hayrete düşürüyor. İşte dünyanın en ilginç insanları.

Ella Harper olarak da bilinen "Deve Girl" Ella, bacakları geriye eğik olarak doğdu.Ella, 1870 ile 1921 arasında yaşadı.