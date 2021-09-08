08 Eylül 2021, Çarşamba
Karadeniz'de tonlarca balık kıyıya vurdu! Kovasını alan sahile akın etti
Bartın'ın Amasra ilçesinde deniz suyunun soğuması nedeniyle tonlarca balık kıyıya vururken yüzlerce kişi ellerinde kova çuval, kova ve poşetlerle sahile akın etti. Deniz suyunun aniden soğuması sebebiyle Avara Göçkündemirci sahilinde tonlarca istavrit kıyıya vurdu. Yaklaşık 500 metre uzunluktaki sahil şeridi boyunca kumsa yüzeyini tonlarca balık kaplarken 7'den 70'e yüzlerce vatandaş ellerinde kova, çuval ve poşetlerle balık toplamak için sahile akın etti.
Giriş Tarihi: 08.09.2021 00:15 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 00:16
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