Kaplumbağanın karnından çıkanlar şoke etti! Akıllara durgunluk veren olay...

Akıllara durgunluk veren olay görenleri şaşkına çevirdi. Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı. Kaplumbağanın karnından çıkanlar ise görenleri adeta şoke etti. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntüler herkesi hayrete düşürdü. İşte kaplumbağanın karnından çıkanlar...