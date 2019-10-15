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Kaplumbağanın karnından çıkanlar şoke etti! Akıllara durgunluk veren olay...

Akıllara durgunluk veren olay görenleri şaşkına çevirdi. Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı. Kaplumbağanın karnından çıkanlar ise görenleri adeta şoke etti. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntüler herkesi hayrete düşürdü. İşte kaplumbağanın karnından çıkanlar...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 17:29 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 17:31
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Kaplumbağanın karnından çıkanlar şoke etti! Akıllara durgunluk veren olay...

Akıllara durgunluk veren olay görenleri şaşkına çevirdi. Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı. Kaplumbağanın karnından çıkanlar ise görenleri adeta şoke etti.

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  • 193
Kaplumbağanın karnından çıkanlar şoke etti! Akıllara durgunluk veren olay...

Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntüler herkesi hayrete düşürdü.

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Kaplumbağanın karnından çıkanlar şoke etti! Akıllara durgunluk veren olay...

İşte kaplumbağanın karnından çıkanlar...

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Kaplumbağanın karnından çıkanlar şoke etti! Akıllara durgunluk veren olay...
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  • 193
Kaplumbağanın karnından çıkanlar şoke etti! Akıllara durgunluk veren olay...