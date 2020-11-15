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Kaplanla oynamaya kalktı saniyeler sonrası faica oldu! Görenler hayrete düştü

Sosyal medyaya düşen fotoğraflar milyonları hayrete düşürdü. Bir kişinin kaplanla oynamaya çalışması hayatının faciasını yaşamasına neden oldu. Bu fotoğraflar görenleri şaşırttı. Fotoğrafların çekildiği anlar internet dünyasından yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 00:58 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 01:01
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Kaplanla oynamaya kalktı saniyeler sonrası faica oldu! Görenler hayrete düştü

Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.

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Kaplanla oynamaya kalktı saniyeler sonrası faica oldu! Görenler hayrete düştü

Bu fotoğraflar görenleri şaşırttı. Fotoğrafların çekildiği andan sonrası neler olup bittiğini merak etmemek elde değil.

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Kaplanla oynamaya kalktı saniyeler sonrası faica oldu! Görenler hayrete düştü

Hepsi birer zamanlama örneği olan bu fotoğraflar hem güldürüyor hem de merak ettiriyor.

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Kaplanla oynamaya kalktı saniyeler sonrası faica oldu! Görenler hayrete düştü

İşte saniyeler sonrasını merak edeceğiniz, birbirinden ilginç o fotoğraflar...

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Kaplanla oynamaya kalktı saniyeler sonrası faica oldu! Görenler hayrete düştü