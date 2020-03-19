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Kanamayı durduramayınca doktora gitti! Öyle bir şey çıktı ki...

Çin'den gelen görüntüler kan donduran görüntüler geldi. Baş ağrısı ve burun kanaması şikayeti ile doktora giden 51 yaşındaki adamın burnundan öyle bir şey çıktı ki, sosyal medya sallandı. Yaklaşık 2 hafta boyunca burnundaki kanama durmayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktor, operasyonun ardından öyle bir şeyle karşılaştı ki... Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan oldukça büyük bir parazit çıkarıldı. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 19.03.2020 20:22 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 20:24
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Kanamayı durduramayınca doktora gitti! Öyle bir şey çıktı ki...

Günlerce burnu kanayan ve baş ağrısı sıkıntısı çeken 51 yaşındaki yaşlı adam tüm dünyayı şoke etti.

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Kanamayı durduramayınca doktora gitti! Öyle bir şey çıktı ki...

Yaklaşık iki hafta boyunca burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktorun operasyonu sonrası bakın neyle karşılaştılar.

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Kanamayı durduramayınca doktora gitti! Öyle bir şey çıktı ki...

Çin'in Beihai Halk Hastanesi'nde 10 günü aşkın süredir burnundaki kanama geçmeyen adam, doktor Liu Xiongguang'a gitti.

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Kanamayı durduramayınca doktora gitti! Öyle bir şey çıktı ki...

Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan oldukça büyük bir parazit çıkarıldı.

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Kanamayı durduramayınca doktora gitti! Öyle bir şey çıktı ki...

Burnundan çıkan sülüğün canlı ve fazlaca büyük olması görenleri hayrete düşürdü.