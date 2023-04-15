15 Nisan 2023, Cumartesi
Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua | Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Zikirler, Tesbihler, Okunacak dualar DİYANET
Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua araştırılmaya başlandı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne sayılı günler kala Müslümanlar, çekilecek tesbih, zikir ve duaları öğrenmeye çalışıyor. İnsanlığa rehber olan Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece Kadir gecesidir. Peki Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir?
Giriş Tarihi: 15.04.2023 15:39
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