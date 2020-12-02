Kaçakçıların son yöntemi polisleri bile şaşırttı! Ağacın içinden çıktı böylesi daha önce hiç görülmedi

Dünya genelinde önlemler kaçakçılara karşılık önlemler arttıkça kaçakçılar hayal gücünde sınır tanımıyor. Kaçakçıların son olarak uyguladığı yöntem polis ekiplerini de şoke etti.

Giriş Tarihi: 02.12.2020 06:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL