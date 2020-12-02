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Haberler Galeri Kaçakçıların son yöntemi polisleri bile şaşırttı! Ağacın içinden çıktı böylesi daha önce hiç görülmedi

Kaçakçıların son yöntemi polisleri bile şaşırttı! Ağacın içinden çıktı böylesi daha önce hiç görülmedi

Dünya genelinde önlemler kaçakçılara karşılık önlemler arttıkça kaçakçılar hayal gücünde sınır tanımıyor. Kaçakçıların son olarak uyguladığı yöntem polis ekiplerini de şoke etti.

Giriş Tarihi: 02.12.2020 06:31
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Kaçakçıların son yöntemi polisleri bile şaşırttı! Ağacın içinden çıktı böylesi daha önce hiç görülmedi
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kaçakçıların son yöntemi polisleri bile şaşırttı! Ağacın içinden çıktı böylesi daha önce hiç görülmedi
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Kaçakçıların son yöntemi polisleri bile şaşırttı! Ağacın içinden çıktı böylesi daha önce hiç görülmedi
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Kaçakçıların son yöntemi polisleri bile şaşırttı! Ağacın içinden çıktı böylesi daha önce hiç görülmedi
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  • 101
Kaçakçıların son yöntemi polisleri bile şaşırttı! Ağacın içinden çıktı böylesi daha önce hiç görülmedi