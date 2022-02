İzmir'de yaşayan Ukraynalılardan Rusya'ya "savaşı durdurun" çağrısı

Ellerinde Türk ve Ukrayna bayrağı olan grup, her iki ülkenin de milli marşını çaldı. "Diktatör Putin" ve "Savaşı durdurun" sloganları atan grup adına konuşan İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Olena Özbek, Türk halkına teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Türkler çok kısa sürede çok büyük yardım yaptı. Eminim ki bu yardımlar Ukrayna ordusu için çok değerli olacak. Çünkü bu yardımlar oradaki askerlere malzeme almak için harcanacak. 4'üncü günde savaş hala devam ediyor. Her ne kadar zalim Putin istediklerini çok hızlı bir şekilde elde edemiyor olsa da oradaki savaş devam ediyor ve şu an aslında daha kötü bir hale geldi. Zalimce, sivil halkı, sivil konutları vurmaya başladılar. Orduya yapamadıklarını sivillere yapmaya başladılar" şeklinde konuştu.