İzmir'de yaşayan Ukraynalılardan Rusya'ya "savaşı durdurun" çağrısı

"UKRAYNA HALKI DA TÜRKLER GİBİ KAHRAMANCA SAVAŞIYOR"

Uygulanan yaptırımların yeterli olmadığını söyleyen Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an dünya sonunda ne olup bittiğini anlamaya başladı ve birtakım yaptırımlar uygulamaya başladı ancak bu da yeterli değil. Tüm dünya Rusya'yı izole etmeli ki, Rus halkı da başındakinin kim olduğunu anlasın. Şu an Ukraynalılar resmen yok edilmeye çalışılıyor, soykırım uygulanmaya çalışılıyor, tıpkı Sovyetler'de de olduğu gibi. Biz hep birlikte bu faşizmi durdurmalıyız. O yüzden hem Türk yetkililerine hem de dünyadaki tüm devletlere sesleniyorum, en hızlı bir şekilde bu savaşı durdurmamız lazım. Ukraynalılar şu an topraklarını savunmak için kahramanca savaşıyor ve savaşmaya da devam edecek.