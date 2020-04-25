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Haberler Galeri Yasağın 3. günü! İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı

Yasağın 3. günü! İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 23 Nisan Perşembe gecesi saat 00.00'dan, 26 Nisan Pazar gecesi saat 23.59'a kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu saat 08.00'de yüzde 4 olarak ölçüldü.

Giriş Tarihi: 25.04.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 09:14
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İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı
İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günü kapsayan sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı.

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İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı
İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı

23 Nisan Perşembe günü başlayan sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününe girildi.

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İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı
İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı

Yasak öncesinde trafik ve insan yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim oldu.

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İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı
İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı

İstanbul'un yolları ve meydanları boş kaldı.

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İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı
İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı

Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinleri ise devriye görevinde bulunan polis ekipleri besledi.