Yasağın 3. günü! İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 23 Nisan Perşembe gecesi saat 00.00'dan, 26 Nisan Pazar gecesi saat 23.59'a kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu saat 08.00'de yüzde 4 olarak ölçüldü.