İş adamı Sacit Naşit Batllo ölümden döndü! Ok gibi saplandı

''TRAFİK DİREĞİ OLMASAYDI LÜKS OTOMOBİL BENİM ÜZERİME UÇMUŞTU''

Lüks otomobilin üzerine doğru uçtuğunu ancak trafik direğinin kendisini kurtardığını belirten Cüneyt Şengeldiler, "Kırmızı ışıkta duruyordum. Bir anda ses geldi ve araç üzerime uçtu. Arada trafik direği vardı. O beni kurtardı. Lüks araba hızlıydı. Ona yeşil yanıyordu. Sanırım birden fırlayınca üzerime savruldu. Verilmiş sadakamız varmış. Beni direk kurtardı" ifadelerini kullandı.