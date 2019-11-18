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Hintli dayı yaptı milyonlar onu izledi!

Hintli dayı herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Village Food Factory isimli YouTube kanalından yemek videoları paylaşan Hintli biri yine adından söz ettirmeyi başardı. Sınırları zorlamayı seven Hintli dayı, tariflerine bir bir göstererek anlatıyor, milyonlarca kişi onu izliyor. Şimdi sıra geldi Hintli dayının yeni marifetine. Bakın Hintli dayı bu kez hünerlerini nasıl sergiledi.

Giriş Tarihi: 18.11.2019 20:23 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 20:24
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Hintli dayı yaptı milyonlar onu izledi!

Village Food Factory isimli YouTube kanalından yemek videoları paylaşan Hintli dayı, yeni videosuyla sosyal medyaya damgasını vurmayı başardı.

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Hintli dayı yaptı milyonlar onu izledi!
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Hintli dayı yaptı milyonlar onu izledi!
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Hintli dayı yaptı milyonlar onu izledi!
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Hintli dayı yaptı milyonlar onu izledi!