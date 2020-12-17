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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Hayatta kalmak için hayatını tehlikeye attı ve en büyük nehir balığını yakaladı! İşte Arapayma'yı böyle avladı Hayatta kalmak için hayatını tehlikeye attı ve en büyük nehir balığını yakaladı! İşte Arapayma'yı böyle avladı
Dünyanın teknolojiden uzak yerlerinde yaşam devam ederken, ihtiyaçların karşılanması da farklı oluyor. Genelde avlanarak hayatta kalan kabilelerin taktikleri kadar avları da ilgi çekici. Dünyanın en büyük nehir balığı Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor.
Giriş Tarihi: 17.12.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 09:56
Farklı hayat koşullarında balık avlamak bir keyif ya da mecburi ihtiyaç olarak değişiyor. Yaşamlarını avlanarak geçiren, teknolojiden uzak ve çağın gerisinde kalmış insanlar için balık avlamak bir mecburiyet. Ailesinin karnını doyurmak için hayatının avına çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Nehirde balık avına çıkanlar neyle karşılaşacaklarından habersizdi. Dünyanın en büyük nehir balığı Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor.
2,5 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığındaki bu balıklar, senede sadece 1 kez yakalanabiliyor.
İşte o avlanma döneminden şaşırtıcı kareler!