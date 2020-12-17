Farklı hayat koşullarında balık avlamak bir keyif ya da mecburi ihtiyaç olarak değişiyor. Yaşamlarını avlanarak geçiren, teknolojiden uzak ve çağın gerisinde kalmış insanlar için balık avlamak bir mecburiyet. Ailesinin karnını doyurmak için hayatının avına çıktı.