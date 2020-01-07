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Hangi illerde okullar tatil oldu? Peş peşe uyarılar geliyor...
Soğuk havalar yurdun büyük kesimini etkisi altına alırken Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Birçok ilde kar yağarken, İstanbul'da yağışlı ve fırtınalı hava etkili oldu. Valiliklerden "Okullar tatil edildi" açıklamaları ise gelmeye başladı. Vatandaşlar hangi ilde okullar tatil oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte okulların tatil edildiği iller
Giriş Tarihi: 07.01.2020 07:08 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 07:16
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