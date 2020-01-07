07 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Hangi illerde okullar tatil oldu? Peş peşe uyarılar geliyor...

Soğuk havalar yurdun büyük kesimini etkisi altına alırken Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Birçok ilde kar yağarken, İstanbul'da yağışlı ve fırtınalı hava etkili oldu. Valiliklerden "Okullar tatil edildi" açıklamaları ise gelmeye başladı. Vatandaşlar hangi ilde okullar tatil oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte okulların tatil edildiği iller

Giriş Tarihi: 07.01.2020 07:08 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 07:16
  • 1
  • 64
Hangi illerde okullar tatil oldu? Peş peşe uyarılar geliyor...

Yurdun birçok ilinde devam eden ve yağması beklenen kar yağışıyla birlikte öğrenci ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak içerisinde.

  • 2
  • 64
Hangi illerde okullar tatil oldu? Peş peşe uyarılar geliyor...

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte 7 Ocak 2020 Salı günü eğitime ara verilen il ve ilçeler...

  • 3
  • 64
Hangi illerde okullar tatil oldu? Peş peşe uyarılar geliyor...

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA ETKİLİ

Marmara Bölgesi'nde dün sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz yaşamı olumsuz etkiliyor. Başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde çatılar uçtu, ağaçlar yerinden söküldü, binalar ve yapılar hasar gördü.

Marmara Bölgesi'nde şiddetli fırtına ve yağışın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

  • 4
  • 64
Hangi illerde okullar tatil oldu? Peş peşe uyarılar geliyor...

ANKARA VALİSİ ŞAHİN'DEN "TATİL YOK" AÇIKLAMASI

Ankara Valisi Vasip Şahin, hava durumu nedeniyle Ankara'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı. Vali Şahin, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Meteoroloji'den alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 64
Hangi illerde okullar tatil oldu? Peş peşe uyarılar geliyor...

KÜTAHYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak halen devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilimiz merkez ilçe, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 7 Ocak 2020 Salı günü 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Yukarıda tatil edilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 7 Ocak 2020 Salı günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Domaniç, Emet, Gediz, Şaphane, Pazarlar ve Tavşanlı ilçelerinde ise taşıma merkezi okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.