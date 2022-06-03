03 Haziran 2022, Cuma
Galata Kulesi'nde kendisini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak'ın son paylaşımı ortaya çıktı! Sessizlik...
İstanbul Beyoğlu'nda Galata Kulesi önünde 2 gün önce üzerine tiner dökerek kendini ateşe veren Abdullah Cihat Turan Pekpak'a çevredekiler müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından Pekpak, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ailesine, 'İstanbul'a gideceğim, intihar edeceğim' dediği belirtilen Turan, kurtarılamadı. Pekpak, bugün memleketi Konya'da toprağa verildi. Türkiye'nin konuştuğu gencin Facebook paylaşımları ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.06.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 16:23
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