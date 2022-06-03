Galata Kulesi’nde kendisini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak’ın son paylaşımı ortaya çıktı! Sessizlik...

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR

Pekpak'ın, kendisine zarar veren girişimleri, hal ve hareketleri nedeniyle ailesi ile geçimsizlik yaşadığı belirtiliyor. Ailesi, Pekpak'ın psikolojik tedavi görmesi gerektiğini savunurken, 28 yaşındaki genç adam bu talebi birçok kez reddetti.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Pekpak'ın, psikolojik sorunlarının yanı sıra 'hırsızlık, mala zarar verme' gibi birçok suçtan kaydı olduğu da belirtiliyor.