Fatih’te sokak ortasında çarşaflı kadına saldırmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Fatih Malta Çarşısı'nda, 26 Mart Salı günü telefoncuya giden kadın müşteri, iki kılıf almak istedi. Telefoncu iki kılıf için 450 lira istedi. Ancak kadın 300 lira bıkarak iki kılıfı aldı ve hızla dükkandan çıktı. Dün öğle saatlerinde tekrar dükkâna gelen kadın, bir kılıfı iade ederek parasının verilmesini istedi. Ancak iade ücreti konusunda kadın ile esnaf anlaşamadı.