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Haberler Galeri Fatih'te sokak ortasında çarşaflı kadına saldırmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Fatih'te sokak ortasında çarşaflı kadına saldırmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul Fatih'te telefon kılıfı iadesi için gittiği dükkanın sahibiyle bir kadın arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada çarşaflı kadın saldırıya uğramıştı. Kavga sonrası iş yeri çalışanı A.Ü.Ş. tutuklanmıştı. O anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. İşte dehşet anları.

Giriş Tarihi: 29.03.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 14:47
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Fatih’te sokak ortasında çarşaflı kadına saldırmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Fatih Malta Çarşısı'nda, 26 Mart Salı günü telefoncuya giden kadın müşteri, iki kılıf almak istedi. Telefoncu iki kılıf için 450 lira istedi. Ancak kadın 300 lira bıkarak iki kılıfı aldı ve hızla dükkandan çıktı. Dün öğle saatlerinde tekrar dükkâna gelen kadın, bir kılıfı iade ederek parasının verilmesini istedi. Ancak iade ücreti konusunda kadın ile esnaf anlaşamadı.

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Fatih’te sokak ortasında çarşaflı kadına saldırmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Tartışma sırasında tezgaha vuran kadına esnaf kılıfları attı. Kadın ise kılıfları alarak dükkan içine fırlattı. İade edilen kılıf için esnafın 100 lira verdiği ancak kadının 50 lira daha istediği iddia edildi. Dükkanda arbede çıktı. İtişmeler sırasında taraflar birbirine vurdu. Olay kapı önünde de sürdü.

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Fatih’te sokak ortasında çarşaflı kadına saldırmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Bu sırada esnafın akrabası olduğu öne sürülen bir kişi daha olaya dahil oldu. Kadına vuran bu kişiye kapı önünde kadını beklediği belirtilen bir erkek tepki gösterdi.

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Fatih’te sokak ortasında çarşaflı kadına saldırmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Cep telefonu kılıfı satan esnaf ve yakını ile kadın ve onu bekleyen erkek arasında kavga büyüdü. İtişmeler sırasında kadın yere düştü. Düşen kadını elinden tutarak yerde sürükleyen esnaf, verdiği parayı geri almaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kadın yerden kalkarak sokaktan uzaklaştı.

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Fatih’te sokak ortasında çarşaflı kadına saldırmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

DÜKKAN ÇALIŞANI TUTUKLANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayın sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı. Kadına vurduğu belirlenen 32 yaşındaki A.Ü.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.