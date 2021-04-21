Estetik yaptırıp kocasını terk etmişti! Esra Erol'da büyük yüzleşme

"BEN BU ANI ÇOK BEKLEDİM"

Öte yandan Meral, Yalçın için daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığını da belertti. Kocasının 1 senedir kendisinin değiştiğini söylemesi üzerine Meral, "şimdi ben sana soruyorum! Ben sana 15 yaşında geldim, sen benim ailem seni böyle kabul etmez dedin diye sırf sana kadınlık yapmak için ailenin istediği gibi giyinmeye başladım. Ben sana itiraz bile etmedim" dedi.