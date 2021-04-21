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Estetik yaptırıp kocasını terk etmişti! Esra Erol'da büyük yüzleşme

Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da canlı yayınında büyük yüzleşme yaşandı. 3 çocuk babası Yalçın Okur, bütün hayvanlarını yarı fiyatına satıp eşine estetik yaptırdığını, ardından da eşinin kendisini terk ettiğini ileri sürmüştü. Eşini bulmak için Esra Erol'dan yardım isteyen Okur, canlı yayında gözyaşlarını tutamamıştı. Esra Erol tarafından bulunan Meral Okur, canlı yayına katılarak eşiyle yüzleşti.

Giriş Tarihi: 21.04.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 12:00
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Estetik yaptırıp kocasını terk etmişti! Esra Erol'da büyük yüzleşme

Atv'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da yaşanan olay herkesi şoke etti. Yayına katılan 39 yaşında 3 çocuk babası Yalçın Okur, bütün hayvanlarını yarı fiyatını satıp, eşine isteği üzerine estetik yaptırdığını söyledi.

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Estetik yaptırıp kocasını terk etmişti! Esra Erol'da büyük yüzleşme

Eşi Meral'in, estetik ameliyatlarından sonra evden kaçtığını iddia eden Yalçın, Esra Erol'dan yardım istedi. Herkesin şaşkına döndüğü olayda dün bir son dakika gelişmesi yaşandı.

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Estetik yaptırıp kocasını terk etmişti! Esra Erol'da büyük yüzleşme

MERAL CANLI YAYINA KATILDI

Esra Erol'a dün estetik yaptırdıktan sonra evi terk ettiği iddia edilen Meral katıldı. Meral'i karşısında gören Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemedi. 20 gündür çocuklarını görmeyen 26 yaşındaki genç kadın, yaşadığı her şeyi tek tek anlattı.

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Estetik yaptırıp kocasını terk etmişti! Esra Erol'da büyük yüzleşme

Canlı yayına katılan Meral ise programa yüzleşmek için geldiğini belirterek, "Ben sürekli gözyaşı döküyorum. Ben bu anı çok bekledim." diye konuştu.

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Estetik yaptırıp kocasını terk etmişti! Esra Erol'da büyük yüzleşme

"BEN BU ANI ÇOK BEKLEDİM"

Öte yandan Meral, Yalçın için daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığını da belertti. Kocasının 1 senedir kendisinin değiştiğini söylemesi üzerine Meral, "şimdi ben sana soruyorum! Ben sana 15 yaşında geldim, sen benim ailem seni böyle kabul etmez dedin diye sırf sana kadınlık yapmak için ailenin istediği gibi giyinmeye başladım. Ben sana itiraz bile etmedim" dedi.