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Estetik yaptırıp kocasını terk etmişti! Esra Erol'da büyük yüzleşme
Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da canlı yayınında büyük yüzleşme yaşandı. 3 çocuk babası Yalçın Okur, bütün hayvanlarını yarı fiyatına satıp eşine estetik yaptırdığını, ardından da eşinin kendisini terk ettiğini ileri sürmüştü. Eşini bulmak için Esra Erol'dan yardım isteyen Okur, canlı yayında gözyaşlarını tutamamıştı. Esra Erol tarafından bulunan Meral Okur, canlı yayına katılarak eşiyle yüzleşti.
Giriş Tarihi: 21.04.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 12:00
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