Esra Erol’da şaşkına çeviren olay! 27 yıllık eşini bıraktı 3. kuma olarak kaçtı

Ekranların en çok izlenen programlarından olan Esra Erol'da gündeme gelen olay herkesi şoke etti. Zeynep Manav, 3 çocuğunu ve 27 yıllık eşini bırakıp ortadan kayboldu. Esra Erol'a başvuran eşi Veysel Manav, eşinin biri resmi nikahlı biri imam nikahlı 2 eşi bulunan Fikret Uğur isimle şahsa 3. kuma olarak kaçtığını iddia etti.

