Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Esra Erol’da şaşkına çeviren olay! 27 yıllık eşini bıraktı 3. kuma olarak kaçtı Esra Erol’da şaşkına çeviren olay! 27 yıllık eşini bıraktı 3. kuma olarak kaçtı
Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına konu olan Zeynep Manav olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Veysel Manav, 27 yıllık eşi Zeynep Manav'ın Fikret Uğur isimli şahsa 3. kuma olarak kaçtığını iddia etti. Kızı Gülsemin Manav ve eşi Veysel Manav'ın çağrısı sonrası canlı yayına bağlanan Zeynep Manav'ın açıklamaları herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 06.04.2021 22:58 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 23:07
Ekranların en çok izlenen programlarından olan Esra Erol'da gündeme gelen olay herkesi şoke etti. Zeynep Manav, 3 çocuğunu ve 27 yıllık eşini bırakıp ortadan kayboldu. Esra Erol'a başvuran eşi Veysel Manav, eşinin biri resmi nikahlı biri imam nikahlı 2 eşi bulunan Fikret Uğur isimle şahsa 3. kuma olarak kaçtığını iddia etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞİ VE ÇOCUKLARINI BIRAKIP 3. KUMA OLDU
Annesinin evde hiçbir sorun yaşamadığını ileri süren kızı Gülsemin Manav, Zeynep Manav'ın evi hiçbir sebebi olmadan terk ettiğini, başka bir adama kaçtığını ileri sürdü.
"Evde bir şiddet ya da geçimsizlik olsaydı her zaman annemin yanında olurdum" diyen Gülsemin, şu anda babasının yanında olduğunu çünkü annesinin her isteğini yerine getirdiğini söyledi.
13 Ekim 2020'de karısının evi terk ettiğini söyleyen Veysel Manav, eşinin Fikret Uğur isimli kişiye kaçtığını ama farklı evlerde kaldıklarını bildiğini, evde ayrıldığı günden beri eşinden hiçbir şekilde haber alamadıklarını vurguladı.
Eşinin telefonunu kendisinden sakladığını telefonunu evde yaptığı arama sırasında bulduğunu söyleyen Veysel Manav, eşi ve Fikret Uğur'un birlikte çekilmiş fotoğraflarını bulduğunu söyledi.