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Esra Erol'da canlı yayınında büyük yüzleşme! Esma Aydın günler sonra babasıyla bir araya geldi...

Esra Erol'da canlı yayınında Esma Aydın günler sonra babasıyla bir araya geldi! Karısının evden kaçması üzerine Esra Erol'un kapısını çalan Temel Aydın canlı yayında şoke oldu. Dün eşi ve eşinin sevgilisi Mehmet Çetin ile yüzleşen Temel Aydın bugün Esra Erol'da kayınpederi ile karşı karşıya geldi. ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da gözyaşlarına boğulan Esma Aydın ise gelen ihbar telefonları karşısında neye uğradığını şaşırdı. Mehmet Çetin ise Nuri Bey'in canlı yayına katılacağını öğrenince stüdyoyu terk etti. İşte 19 Mart Perşembe Esra Erol'da bugün yaşananlar...

Giriş Tarihi: 19.03.2020 20:07 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 20:09
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Esra Erol'da canlı yayınında büyük yüzleşme! Esma Aydın günler sonra babasıyla bir araya geldi...

Esra Erol'da bugün yaşananlar herkesi şoke etti.

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Esra Erol'da canlı yayınında büyük yüzleşme! Esma Aydın günler sonra babasıyla bir araya geldi...

"Lise aşkıma kaçtım" diyen Esma Aydın'ın kaçtığı kişi kendisinden hem 20 yaş büyük hem de evli olduğu ortaya çıkmıştı.

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Esra Erol'da canlı yayınında büyük yüzleşme! Esma Aydın günler sonra babasıyla bir araya geldi...

Bu gelişmenin ardından canlı yayında bir araya gelen Esma Aydın ve kaçtığı kişi Mehmet Çetin dün Esra Erol'da karşı karşıya gelmişti.

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Esra Erol'da canlı yayınında büyük yüzleşme! Esma Aydın günler sonra babasıyla bir araya geldi...

Yayın sonrası Mehmet Çetin ile yüzleşen Esma Aydın, "Beni kandırdın" diye isyan ederek gözyaşlarına boğulmuştu.

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Esra Erol'da canlı yayınında büyük yüzleşme! Esma Aydın günler sonra babasıyla bir araya geldi...

Esma Aydın'ın bu sözleri üzerine ise Mehmet Çetin "Evin anahtarı burada gel beraber gidelim" ifadelerini kullandı.