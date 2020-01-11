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Esra Erol canlı yayınına damga vuran olay! Eşini aldattığını itiraf etti tapusunu ise…

Esra Erol'da canlı yayınında işlenen Kemal Açıkgöz ve Hüsne Açıkgöz olayında yaşanan flaş gelişme izleyiciler tarafından araştırılıyor. Esra Erol'da programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulunan 67 yaşındaki Kemal Açıkgöz, eşi tarafından aldatıldığını itiraf etti. Kemal Açıkgöz, eşi Hüsne Açıkgöz'ün kasım ayından beri kaybolduğunu ve yanına ziynet eşyalarını da alarak evi terk ettiğini söyledi. İzleyenleri şoke eden olayın ardından Esra Erol'da ekibi, Ankara'ya giderek Hüsne Açıkgöz ve sevgilisi Muhittin Özdemir ile birlikte yaşadıkları evi bulup ev sahipleriyle konuştu. Programda yaşanan flaş gelişmeler herkesi şoke ederken, tapu meselesi ise Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte Esra Erol'da programına damga vuran, tüm Türkiye'nin konuştuğu Kemal Açıkgöz ve Hüsne Açıkgöz olayının detayları...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 20:10 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 20:18
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Esra Erol canlı yayınına damga vuran olay! Eşini aldattığını itiraf etti tapusunu ise…

Esra Erol'da programına katılan Kemal Açıkgöz (67), eşi Hüsne Açıkgöz'ün (38) Kasım ayından beri kayıp olduğunu ve giderken yanında bir miktar nakit parayı ve rahmetli kızından hatıra birkaç parça ziynet eşyasını da götürdüğünü iddia etti.

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Esra Erol canlı yayınına damga vuran olay! Eşini aldattığını itiraf etti tapusunu ise…

Eşi vefat ettikten sonra ikinci evliliğini Hüsne Açıkgöz ile yaptığını belirten Kemal Açıkgöz, 9 yıllık evlilikleri döneminde eşine her türlü fedakârlığı yaptığını ve ona arsasının tapusunu da verdiğini söyledi.

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Esra Erol canlı yayınına damga vuran olay! Eşini aldattığını itiraf etti tapusunu ise…

Açıkgöz'ün açıklamaları üzerine kısa sürede bulunan Hüsne Açıkgöz programa katılarak hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

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Esra Erol canlı yayınına damga vuran olay! Eşini aldattığını itiraf etti tapusunu ise…

Fakat gelen ihbarlarda Hüsne Açıkgöz'ün Muhittin Özdemir isimli şahısla Ankara'ya kaçtığı ve bir süre birlikte yaşadığı bilgisi yer alıyordu.

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Esra Erol canlı yayınına damga vuran olay! Eşini aldattığını itiraf etti tapusunu ise…

Esra Erol'da ekibi Ankara'ya giderek Hüsne Açıkgöz ve sevgilisi Muhittin Özdemir ile birlikte yaşadıkları evi bulup ev sahipleriyle konuştu.