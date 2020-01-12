Esra Erol canlı yayınında eşini aldattığını itiraf etti! Tapuyu geri verdi

Esra Erol'da canlı yayınında işlenen Kemal Açıkgöz ve Hüsne Açıkgöz olayında yaşanan flaş gelişme izleyiciler tarafından araştırılıyor. Esra Erol'da programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulunan 67 yaşındaki Kemal Açıkgöz, eşi tarafından aldatıldığını itiraf etti. Kemal Açıkgöz, eşi Hüsne Açıkgöz'ün kasım ayından beri kaybolduğunu ve yanına ziynet eşyalarını da alarak evi terk ettiğini söyledi. İzleyenleri şoke eden olayın ardından Esra Erol'da ekibi, Ankara'ya giderek Hüsne Açıkgöz ve sevgilisi Muhittin Özdemir ile birlikte yaşadıkları evi bulup ev sahipleriyle konuştu. Programda yaşanan flaş gelişmeler herkesi şoke ederken, tapu meselesi ise Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte Esra Erol'da programının 10 Ocak 2020 Cuma günkü canlı yayınına damga vuran, tüm Türkiye'nin konuştuğu Kemal Açıkgöz ve Hüsne Açıkgöz olayının detayları...

Esra Erol'da programına katılan Kemal Açıkgöz (67), eşi Hüsne Açıkgöz'ün (38) Kasım ayından beri kayıp olduğunu ve giderken yanında bir miktar nakit parayı ve rahmetli kızından hatıra birkaç parça ziynet eşyasını da götürdüğünü iddia etti.

Eşi vefat ettikten sonra ikinci evliliğini Hüsne Açıkgöz ile yaptığını belirten Kemal Açıkgöz, 9 yıllık evlilikleri döneminde eşine her türlü fedakârlığı yaptığını ve ona arsasının tapusunu da verdiğini söyledi.

Açıkgöz'ün açıklamaları üzerine kısa sürede bulunan Hüsne Açıkgöz programa katılarak hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

Fakat gelen ihbarlarda Hüsne Açıkgöz'ün Muhittin Özdemir isimli şahısla Ankara'ya kaçtığı ve bir süre birlikte yaşadığı bilgisi yer alıyordu.

Esra Erol'da ekibi Ankara'ya giderek Hüsne Açıkgöz ve sevgilisi Muhittin Özdemir ile birlikte yaşadıkları evi bulup ev sahipleriyle konuştu.

Gerçeklerin Esra Erol'da ortaya çıkmasının ardından köşeye sıkışan Hüsne Açıkgöz, teker teker her şeyi itiraf etti.

Yayına bağlanan sevgilisi Muhittin Özdemir ise Hüsne Açıkgöz'ü hiç tanımadığını savundu.

TAPUYU GERİ İSTEDİ

İhanete uğradığını öğrenen Kemal Açıkgöz eşi Hüsne Açıkgöz'den bir an önce boşanmak istediğini ifade ederek onun üzerine yaptığı tapuyu da geri istedi. Eşine ihanet ettiği ortaya çıkan Hüsne Açıkgöz ise tapuyu eşi Kemal Açıkgöz'e geri vermeyi kabul etti.

Hazırlanan protokolde arsanın iadesi taahhüdü maddesi eklendi.

Bugün Küçükçekmece Adliyesinde görülen davada 9 yıllık evlilik tek celsede bitti.