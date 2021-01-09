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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Duvardan gelen ses sonrası harekete geçti! İçinden öyle bir şey çıktı ki... Duvardan gelen ses sonrası harekete geçti! İçinden öyle bir şey çıktı ki...
Düzce'nin Çilimli ilçesinde lojmanda yaşayanlar duvardan gelen sesler üzerine harekete geçerek itfaiye ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler ses gelen yeri keserken hayatlarının şokunu yaşadılar.
Giriş Tarihi: 09.01.2021 10:54
Düzce'nin Çilimli ilçesinde lojman olarak kullanılan tek katlı evin klima tahliye hortumundan içeri yılanlar girdi.
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Ardından evin kartonpiyer kısmına gizlenen yılanların sesini duyan lojmanda kalanlar durumu Çilimli Belediyesi itfaiye ekiplerini haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler ses gelen yerdeki kartonpiyeri keserek içinde bulunan yılanları tek tek çıkardı.
Bulunduğu yerden kurtarılan yılanlar itfaiye ekipleri tarafından uzak bir noktada doğaya salındı.
TESLA KOLTUĞUNDAN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI
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