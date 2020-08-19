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Dünyada ve Türkiye'de bir ilk! Aynı bölgede görüldüler
Foto kapanlarla takip edilen Türkiye'nin yaban hayatı hakkında ilginç gerçekler ortaya çıkıyor. Daha önce Anadolu coğrafyasında neslinin tükendiği sanılan hayvanlara rastlandığı görülmüştü. Son olarak, takip edilmesi çok zor olan iki yırtıcı hayvan türü de aynı bölgede görüldü. İki vahşi yırtıcının aynı bölgede görülmesi dünyada ve ülke için bir ilk olduğu açıklandı.
Giriş Tarihi: 19.08.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 17:08
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