Dünyada ve Türkiye'de bir ilk! Aynı bölgede görüldüler

ANADOLU'NUN ZENGİNLİĞİ

Uzun yıllar süren araştırmalar sonucunda bu keşfin yapıldığını belirten Dr. İlemin, şöyle devam etti:

"Alan biyolojik çeşitlilik anlamında çok zengin ve birbirine yakın boyutlardaki bu iki yabani kedi türünü de barındırıp besleyebilecek düzeyde. Ülkemizde bu derecede verimli ve uygun bir alan yok. Bununla birlikte alanda insan kaynaklı olumsuz etkiler mevcut. Resmi olarak korunan bir alan değil. Bu gidişle çok tahribata uğrayacak. Bölgenin korunması için çalışmalara başlayacağız. Bu son keşfimiz Anadolu'nun biyolojik olarak ne kadar zengin olduğunun başka bir kanıtıdır."