Dünyada ve Türkiye'de bir ilk! Aynı bölgede görüldüler

ULUSLARARASI DERGİDE YAYINLANACAK

Araştırma ekibinde Doç. Dr. Burçin Yenisey Kaynaş ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur Şube Müdürlüğü'nden Tamer Yılmaz'ın da bulunduğunu kaydeden Dr. İlemin, "Kasım ayında Uluslararası bilimsel bir dergide 'Evidence On Sympatric Occurrence of Caracal caracal and Lynx lynx in Anatolia' başlığı ile makalemiz yayılanacak.